Клуб Криштиану Роналду хочет купить звезду "Манчестер Сити"

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к португальскому полузащитнику “Манчестер Сити” Бернарду Силве, сообщает CBS Sports.

По сведениям источника, саудовский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Аль-Наср” рассматривает кандидатуру Силвы в качестве замены марокканскому вингеру “Челси” Хакиму Зиешу, трансфер которого сорвался из-за травмы.

В минувшем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.