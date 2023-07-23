Клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср" купил звездного бразильца

Пресс-служба саудовского “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, на официальном сайте объявила о переходе защитника “Манчестер Юнайтед” и сборной Бразилии Алекса Теллеса.

Клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста семь миллионов евро. Бразилец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

30-летний Теллес выступал за “Манчестер Юнайтед” с октября 2020 года. Он перешел в английский клуб из португальского “Порту”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал восемь результативных передач. Ранее бразилец играл за “Жувентуде”, “Гремио”, “Галатасарай”, “Интер” и “Севилью”. Он становился 2-кратным чемпионом Португалии, чемпионом Турции, а также выиграл Лигу Европы.

Теллес с 2019 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 12 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.