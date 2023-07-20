Клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср" хочет купить звезду "Баварии"

Саудовский “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к форварду мюнхенской “Баварии” и сборной Сенегала Садио Мане, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, спортивный директор клуба из Саудовской Аравии Горан Вучевич провел встречу с представителем футболиста. На встрече стороны обсудили возможный переход игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что “Бавария” готова продать Мане за 32-35 миллионов евро. Напомним, что руководство немецкого клуба приняло решение избавиться от африканца после того, как он ударил одноклубника Лероя Сане.

31-летний Мане выступает за “Баварию” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Ливерпуля”. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Мане в составе “Баварии” выиграл чемпионат Германии.

Мане с 2012 года играет за сборную Сенегала. Всего он провел за сенегальскую национальную команду 97 матчей, забил 37 голов и отдал 21 результативную передачу, а также получил 12 желтых карточек.