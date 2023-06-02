Клуб, который интересуется Месси, остался без тренера

Главный тренер “Интер Майами” Фил Невилл покинул должность.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Также команду покинул помощник тренера Джейсон Крайс.

Временно обязанности наставника команды будет исполнять Хавьер Моралес.

Невилл проработал с американским клубом с января 2021 года. Под его руководством команда пробилась в плей-офф Кубка MLS в 2022 году.

Напомним, что “Интер Майами” считается одним из претендентов на Лионеля Месси.