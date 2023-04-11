Клуб из Саудовской Аравии поиздевался над Роналду (фото)

Пресс-служба “Аль-Фейхи” потроллила португальского нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

В официальном твиттере клубе опубликовал знаменитое фото Роналду и Лионеля Месси за игрой шахматы. Но вместо лица аргентинца саудовцы подставили лицо капитана “Аль-Фейхи” Сами Аль-Хайбари.

“Шах и мат”, – гласит подпись к фото.

Причиной троллинга стало поведение португальца, который был крайне недоволен ничьей в матче против “Аль-Фейхи" (0:0) в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. После финального свистка Роналду накричал на некоторых игроков соперника.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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