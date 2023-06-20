Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить большую сумму за Сон Хын Мина

“Аль-Иттихад” проявляет интерес к нападающему “Тоттенхэма” и сборной Южной Кореи Сону Хын Мину, сообщает ESPN.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. При этом игроку предложен выгодный контракт.

В нынешнем сезоне 30-летний Сон Хын Мин провел за “Тоттенхэм” 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.