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Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 150 млн евро за Мохамеда Салаха

Новости футбола Сегодня, 14:50
Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 150 млн евро за Мохамеда Салаха Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Ливерпуль получил предложение от клуба Аль-Иттихад, который предлагает 150 миллионов евро за Мохаммеда Салаха, сообщает CBS Sport.

Саудовская команда попытается подписать 31-летнего вингера английской команды. Египтянина сделали основой трансферной целью. Они предлагают Ливерпулю гарантированых 100 миллионов и еще 50 за результативность Салаха. Самому игроку Аль-Иттихад обещает заработную плату на уровне Неймара и Криштиану Роналду, что составляет более 180 миллионов в год. Они надеются, что такая зарплата поощрит Махаммеда на переход.

Однако Ливерпуль решительно настроен чтобы не отпустить игрока. Тренер Юрген Клоп заявил, что Мо Салах является неотъемлемой частью коллектива и они не готовы расстаться с таким игроком. В случае чего египтянину придется самому настаивать на трансфере, чтобы Юрген Клопп отпустил его.

Кроме этого, Аль-Иттихад ищет центрального защитника. Они уже связывались с Арсеналом по трансферу Габриэля и с Манчестер Юнайтедом по поводу Варана, но получили отказ. Также их интересует бывший игрок ПСЖ Серхио Рамос.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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