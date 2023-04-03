Клуб из Барселоны уволил главного тренера

Пресс-служба барселонского “Эспаньола” на официальном сайте объявила об отставке Диего Мартинеса с поста главного тренера.

Причиной увольнения специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. В последних пяти матчах Ла Лиги “канарейки” потерпели четыре поражения. После 27 туров барселонцы занимают 17-е место в турнирной таблице.

Имя преемника Мартинеса пока не называется.

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