Клуб Бундеслиги уволил главного тренера

Пресс-служба “Хоффенхайма” на официальном сайте объявила об главного тренера Андре Брайтенрайтера.

Причиной отставки специалиста стала серия неудовлетворительных результатов. В последних четырех матчах Бундеслиги клуб набрал всего одно очко. После 19 туров “Хоффенхайм” набрал 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. При этом команда всего на три очка опережает зону переходных матчей.

49-летний Брайтенрайтер тренировал “Хоффенхайм” с лета 2022 года.

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