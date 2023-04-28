Клуб Берлускони выиграл третий матч подряд в Серии А

В матче 32-го тура чемпионата Италии “Монца”, которая принадлежит Сильвио Берлускони, на выезде обыграла “Специю” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы ПатрикаЧурриа и Карлоса Аугусто. Для клуба эта победа стала третьей подряд.

“Монца”, набрав 44 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 27 очками осталась на 17-й позиции.

“Специя” – “Монца” - 0:2 (0:1)

Голы: Чурриа, 21 - 0:1, Аугусто, 90 - 0:2

“Специя”: Дронговски, Амьян, Ампаду (Николау, 87), Висьневски, Бастони (Реца, 58), Экдаль, Коваленко (Агудело, 58), Эспозито, Джаси (Кроллис, 80), Верде (Ципот, 59), Шомуродов.

“Монца”: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Иццо, Карлос Аугусто, Пессина, Кольпани (Мачин, 62), Ровелла (Биринделли, 62), Чурриа (Валоти, 78), Капрари (Петанья, 67), Мота (Сенси, 78).

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