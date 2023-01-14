Клуб Берлускони одержал гостевую победу в Серии А

В матче 18-го тура чемпионата Италии “Монца”, которая принадлежит Сильвио Берлускони, на выезде обыграла “Кремонезе” со счетом 3:2.

Победу гостям принесли дубль Джанлуки Капрари и гол Патрика Чурриа. У хозяев отличились Даниэль Чиофани и Сириль Дессерс.

“Монца”, набрав 21 очко, вышла на 11-е место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 7 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Кремонезе” – “Монца” - 2:3 (0:2)

Голы: Чурриа, 8 - 0:1, Капрари, 19 (с пенальти) - 0:2, Капрари, 55 - 0:3, Чиофани, 67 - 1:3, Дессерс, 83 - 2:3

“Кремонезе”: Карнезекки, Бьянкетти, Феррари (Айву, 46), Куальята (Дзанимаккья, 82), Валери, Гильоне, Мейте, Пикель (Буонаюто, 73), Дессерс, Окереке (Кастаньетти, 46), Тсаджу (Чиофани, 57).

“Монца”: Ди Грегорио, Биринделли (Раноккия, 46), Кальдирола, Мари, Иццо, Карлос Аугусто, Пессина, Мачин (Кольпани, 69), Капрари (Марлон, 84), Петанья (Гюткьяер, 66), Чурриа (Д'Алессандро, 66).

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