Клуб Берлускони добыл гостевую победу в Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии “Монца", которой владеет Сильвио Берлускони", на выезде обыграла “Болонью” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Джулио Донати.

“Монца”, набрав 29 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с 29 очками опустилась на десятую позицию.

“Болонья” – “Монца” - 0:1 (0:1)

Гол: Донати, 25 - 0:1

“Болонья”: Скорупски, Камбьязо, Пош, Соса, Ликояннис, Кирьякопулос (Барроу, 65), Схаутен (Медель, 77), Эбишер (Арнаутович, 65), Домингес (Моро, 77), Фергюсон, Орсолини.

“Монца”: Ди Грегорио, Донати (Биринделли, 57), Мари, Иццо, Марлон (Кальдирола, 80), Сенси (Мачин, 58), Пессина (Раноккия, 80), Ровелла, Капрари, Петанья (Мота, 68), Чурриа.

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