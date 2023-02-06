Клуб АПЛ уволил американского главного тренера

Пресс-служба “Лидса” на официальном сайте объявила об увольнении Джесси Марша с поста главного тренера.

Причиной отставки американского специалиста стала серия неудовлетворительных результатов. “Лидс” не выиграл ни разу в последних семи матчах и занимает лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

49-летний Марш тренировал “Лидс” с февраля 2022 года. Вместе с ним клуб покинули и его ассистенты Рене Марич, Камерон Тошак и Рьер Баррью.

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