Клуб АПЛ нацелился на Осимхена и Хвичу

“Ньюкасл” уже начал поиски усиления состава на следующий сезон.

Как сообщает The Telegraph, в списке потенциальных приобретений есть топ-футболисты.

В частности, боссы клуба хотят видеть в команде лидеров “Наполи” Хвичу Каварацхелию и Виктора Осимхена. Также в шорт-лист входит Маркус Тюрам из “Боруссии М”, Мусса Диаби из “Байера” и Габриэль Вейга из “Сельты”.

Напомним, что “Ньюкасл” идет на 4-м месте в АПЛ и ведет борьбу за место в Лиге чемпионов.