Клуб АПЛ может перехватить Шкриньяра у ПСЖ

На защитника “Интера” Милана Шкриньяра появился покупатель из АПЛ.

Как пишет источник, один из неназванных клубов элитного дивизиона Англии готов предложить футболисту более выгодные условия, чем ПСЖ, который им активно интересуется.

Ранее СМИ писали, что “Интер” готов продать футболиста за 20 миллионов евро во французский клуб. Отмечалось, что парижане готовы были платить защитнику 9 миллионов евро в год.

В текущем розыгрыше Серии А Шкриньяр провел 19 матчей.