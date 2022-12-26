Клопп ярко высказался о Беллингеме, который может перейти в "Ливерпуль"

Главный тренер “Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об английском полузащитнике дортмундской “Боруссии” Джуду Беллингему, который может присоединиться к мерсисайдцам следующим летом.

“Беллингем является выдающимся футболистом и это видно всем. Если спросить о нем человека, который давно не смотрел футбол, то он подумает, что Джуду уже 28-29 лет. Это потому, что он показывает очень зрелый футбол. Беллингем прекрасно отыграл на чемпионате мира. Очень сложно научиться тому, что он уже умеет. При этом, легко научиться тому, в чем он может прибавить. Я уже 2 или 3 года считаю, что он отличный игрок”, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что “Боруссия” требует за англичанина от 130 до 150 миллионов евро. Интерес к хавбеку также проявляют “Реал”, ПСЖ, “Манчестер Юнайтед" и “Челси”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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