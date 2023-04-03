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Клопп высказался о возможном увольнении из "Ливерпуля"

Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп поделился мнением о своем возможном увольнении с поста наставника мерсисайдцев.

“Я не боюсь отставки, но, думаю, что Грэм Поттер тоже не боялся. Но мне не нужно бояться, я здесь, чтобы добиваться результата. Я не являюсь талисманом, я должен приносить пользу. Я понимаю, что занимаю свой пост благодаря прошлым заслугам. Не знаю, правильно ли это, мы узнаем позже. Мы должны разобраться с текущей ситуацией. Мы не имеем права играть так, как делаем это время от времени. Это недопустимо”, - приводит слова Клоппа The Athletic.

“Ливерпуль”, набрав в 27 турах 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание “красных” от зоны Лиги чемпионов составляет восемь очков.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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