Клопп высказался о вылете "Ливерпуля" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Реал" заслуженно выиграл у его команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча прошла вчера и завершилась победой испанцев 1:0. В первом матче “Реал” победил со счетом 5:2.

Клопп отметил, что если хочешь пройти дальше, то нужно создавать моменты, но "Реал" был лучше в трех таймах из четырех и заслужил победу.

Немецкий тренер также добавил, что никто не думает о том, как "Ливерпуль" умудрился вылететь, что является признаком того, что в четвертьфинал прошел тот, кто заслужил.