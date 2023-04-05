Клопп высказался о "сухом" матче с "Челси"

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп оценил игру своей команды во вчерашнем матче АПЛ против “Челси” (0:0).

По словам наставника, он раб заработанному очку, а в целом, по его мнению, игра была хорошей.

"Мы доказали свой боевой дух и должны продолжить двигаться вперед. Хотя матч не был самым зрелищным, он позволил нам сделать шаг вперед. Именно поэтому мы и должны продолжать двигаться вправо, иногда делая небольшие шаги.

Мы видим, что движемся в правильном направлении, что хорошо. Мы должны продолжать бороться, чтобы изменить ситуацию. Вот задача для нашей команды", - сказал он.