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Клопп высказался о судейской ошибке в матче с Тоттенхэмом

Новости футбола Сегодня, 00:31
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Клопп высказался о судейской ошибке в матче с Тоттенхэмом Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на заявление Организации арбитров Английской футбольной лиги, в котором они указали на ошибку в работе коллег в матче против “Тоттенхэма”.

Как известно, по ходу встречи судьи не засчитали гол Луиса Диаса и организация признала, что он был отменен ошибочно.

Клопп подчеркнул, что такое решение не поможет команде.

“Подобная ситуация произошла в матче с «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона», но вторые тогда не получили никаких очков за это. Для чего нам нужен VAR, если мы все ждем, что он упростит ситуацию. В данном матче решение было принято очень быстро и изменило ход игры”, - сказал немецкий тренер после встречи, в которой его команда проиграла со счетом 1:2.

Напомним, что гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда, который зафиксировала судейская бригада на поле.

На данный момент «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

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