Клопп высказался о судейской ошибке в матче с Тоттенхэмом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на заявление Организации арбитров Английской футбольной лиги, в котором они указали на ошибку в работе коллег в матче против “Тоттенхэма”.

Как известно, по ходу встречи судьи не засчитали гол Луиса Диаса и организация признала, что он был отменен ошибочно.

Клопп подчеркнул, что такое решение не поможет команде.

“Подобная ситуация произошла в матче с «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона», но вторые тогда не получили никаких очков за это. Для чего нам нужен VAR, если мы все ждем, что он упростит ситуацию. В данном матче решение было принято очень быстро и изменило ход игры”, - сказал немецкий тренер после встречи, в которой его команда проиграла со счетом 1:2.

Напомним, что гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда, который зафиксировала судейская бригада на поле.

На данный момент «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.