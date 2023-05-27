Клопп высказался о невыходе "Ливерпуля" в Лигу чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, отреагировал на то, что его команда не попала в Лигу чемпионов.

По словам специалиста, этот сезон был неудачным и полным ошибок, но после ЧМ-2022 команда набрала хорошее количество очков и еще могла бы оказаться выше в таблице, если бы продемонстрировала большую стабильность.

“Несмотря на это, я вижу много причин для оптимизма и верю в фантастическое будущее своей команды. Мне нравится единство команды и положительная атмосфера в раздевалке, несмотря на неудачный сезон”, - сказал он.