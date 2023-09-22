В своей последней игре Юрген Клопп установил новый рекорд по числу побед в еврокубках в составе «Ливерпуля».

Как сообщает Anfield Watch, юбилейным для немецкого тренера стала победа в матче против австрийского клуба ЛАСК в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что матч состоялся вчера и в нем английская команда одержала победу со счетом 3:1, что стало для Юргена Клоппа 50-й победой в еврокубках в качестве тренера «Ливерпуля».

Интересно, что по ходу вчерашней встречи англичане неожиданно уступали в счете. Они ушли на перерыв, уступая хозяевам поля со счетом 0:1.

Журналисты отмечают, что ни одному тренеру “Ливерпуля” не удавалось достичь отметки в 50 побед.

Отметим, что Клопп возглавил команду в 2015 году и контракт с клубом будет действовать до 2026 года. Под его руководством “красные” выигрывали чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Недавно была информация о том, что Клопп может стать новым главным тренером сборной Германии. Сам специалист заявил, что его не интересует совмещение должностей.