Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратил внимание на интересную ситуацию, связанную с трансферным окном в чемпионате Саудовской Аравии.

Все дело в том, что трансферное окно в этой стране закрывается 20 сентября, а период оформления переходов в Европе – 1 сентября.

Таким образом, говорит немецкий специалист, в случае перехода игроков после 1 сентября в клубы из Саудовской Аравии у европейских команд не будет возможности найти им замену.

«Самое непонятное для меня это то, что трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто ещё три недели. Это действительно является проблемой для Европы. УЕФА и ФИФА должны найти решение», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Отметим, что в этом году клубы Саудовской Аравии очень активны на трансферном рынке и подписали уже много футболистов с мировым именем.

В новом сезоне "Ливерпуль" свой первый матч проведет 13 августа. Соперниками “красных” будут футболисты "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на “Стэмфорд Бридж”.