АНГ АНГ
Главная Новости Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии

Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 04:00
Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии Фото: твиттер Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратил внимание на интересную ситуацию, связанную с трансферным окном в чемпионате Саудовской Аравии.

Все дело в том, что трансферное окно в этой стране закрывается 20 сентября, а период оформления переходов в Европе – 1 сентября.

Таким образом, говорит немецкий специалист, в случае перехода игроков после 1 сентября в клубы из Саудовской Аравии у европейских команд не будет возможности найти им замену.

«Самое непонятное для меня это то, что трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто ещё три недели. Это действительно является проблемой для Европы. УЕФА и ФИФА должны найти решение», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Отметим, что в этом году клубы Саудовской Аравии очень активны на трансферном рынке и подписали уже много футболистов с мировым именем.

В новом сезоне "Ливерпуль" свой первый матч проведет 13 августа. Соперниками “красных” будут футболисты "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на “Стэмфорд Бридж”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ливерпуль Премьер-лига Англия Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола Вчера, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Вчера, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола 31 июл 2023, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе
ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола 31 июл 2023, 05:30 ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе
Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола 30 июл 2023, 13:36 Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Тренер "Баварии" оценил решение Мане перейти в "Аль-Наср" Новости футбола Сегодня, 05:00 Главный тренер "Днепра-1" подтвердил массовое отравление в команде Новости футбола Сегодня, 04:00 Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 03:00 Лучший бомбардир чемпионата Украины в шаге от нового клуба Новости футбола Вчера, 16:40 "Интер" близок к покупке нападающего сборной Италии Новости футбола Вчера, 16:30 "Ювентус" назвал "Челси" условие для обмена Влаховича на Лукаку Новости футбола Вчера, 16:22 Мбаппе дал ответ на очередное предложение ПСЖ о продлении контракта Новости футбола Вчера, 16:10 "Ливерпуль" предложил 48 млн евро за бельгийского таланта Новости футбола Вчера, 15:46 "Фенербахче" одержал яркую победу в квалификации Лиги Конференций Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис Вильнюс 2 августа 2023 года