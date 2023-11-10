Клопп снова устроил скандал на пресс-конференции

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в своем стиле весьма агрессивно провел пресс-конференцию после матча Лиги Европы против “Тулузы”.

Напомним, что в этой игре победу праздновала французская команда со счетом 3:2.

Немецкого тренера вывел из себя тот факт, что во время пресс-конференции были слышны громкие вопли радости болельщиков "Тулузы". Судя по всему, тренеру было неприятно слышать радость местных болельщиков.

"Кто придумал устроить пресс-конференцию здесь?" - цитирует слова Клоппа Lequipe.

После четырех туров "Ливерпуль" остается лидером своей группы, имея в активе девять очков. "Тулуза" находится на втором месте, имея на своем счету семь очков.

В следующем туре "Ливерпуль" будет играть дома с австрийским "ЛАСКом", в то время как "Тулуза" встретится с "Юнионом" из Бельгии. Встречи пойдут 30 ноября.