Клопп рассказал, почему "Ливерпуль" не покупает игроков зимой

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп рассказал о том, почему мерсисайдский клуб не покупает новых футболистов в зимнее трансферное окно.

“Если бы на трансферном рынке были футболисты, которые могли бы нам помочь, то мы бы купили их. Мы вовсе не упрямцы, которые думают: ”У нас все в порядке, этот состав будет играть до 2050 года". Мы не смотрим на ситуацию таким образом", - приводит слова Клоппа This is Anfield.

“Ливерпуль”, набрав в 18 матчах 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвертого места клуб отстает на 10 очков. В Лиге чемпионов “красные” дошли до 1/8 финала, где сыграют с “Реалом”.

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