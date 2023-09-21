Клопп рассказал, будет ли Ливерпуль бороться за победу в Лиге Европы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как относится к участию его команды в Лиге Европы 2023/2024.

Многие СМИ писали о том, что немецкий тренер может пожертвовать еврокубком ради того, чтобы сконцентрироваться на внутреннем первенстве.

Немецкий тренер развеял эти мифы и сказал, что его команда серьезно относится к Лиге Европы.

"Мы участвуем в этом турнире, чтобы соревноваться и побеждать, а не просто принимать участие. В первый сезон в "Ливерпуле" я считал, что Лига Европы может быть для нас слишком сложной, пока мы не дошли до финала (где потерпели поражение от "Севильи" со счетом 1:3 в 2016 году). Тогда наш состав был совсем другим, мы не были готовы, но смогли каким-то образом справиться.

Мы рады играть в Лиге Европы! Наша мотивация остается на высоком уровне. Я не смотрел матчи Лиги Чемпионов на этой неделе и не скучал по гимну", - сказал Клопп в интервью Sky Sports.

"Ливерпуль" уже сегодня стартует в групповом этапе Лиги Европы. На выезде англичане сыграют против австрийской команды ЛАСК.