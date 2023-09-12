Клопп принял окончательное решение по работе в сборной Германии

Звездный немецкий тренер Юрген Клопп точно не будет принимать предложение о работе в сборной Германии.

Как сообщил журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг, наставник английского “Ливерпуля” хочет сосредоточиться исключительно на работе с английской командой.

Журналист отмечает, что тренер не будет рассматривать вариант с совмещением двух должностей в сборной и клубе.

Он напомнил, что у Клоппа есть контракт с “Ливерпулем” до лета 2026 года.

Напомним, что известный немецкий специалист возглавляет мерсисайдский клуб с 2015 года и помог ему выиграть Лигу чемпионов. Также под его руководством команда выиграла Премьер-лигу, оба национальных кубка, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее СМИ писали, что Клопп входит в список кандидатов на должность главного тренера сборной Германии. Недавно это место стало вакантным, после того как команда уволила Ханс-Дитера Флика.

ВВ новом сезоне "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В четырех стартовых турах сезона “красные” выиграли три матча и раз сыграли вничью.