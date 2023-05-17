Клопп попросил "Ливерпуль" о громком трансфере
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Интера” и сборной Италии Николо Барелле, сообщает Caughtoffside.
По сведениям источника, купить футболиста попросил лично главный тренер английского клуба Юрген Клопп. “Ливерпуль” готов заплатить за игрока 80 миллионов евро. Данная сумма может устроить “Интер”, который испытывает финансовые проблемы.
В нынешнем сезоне 26-летний Барелла провел за “Интер” 47 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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