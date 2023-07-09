Клопп попросил "Ливерпуль" купить 19-летнего таланта

“Ливерпуль” начал переговоры по трансферу полузащитника “Саутгемптона” и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, “святые” хотят получить за футболиста не менее 58 миллионов евро. “Ливерпуль” пока не делал конкретного предложения. На покупке 19-летнего хавбека настаивает лично главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп.

Лавиа выступает за “Саутгемптон” с 2022 года. Он перешел в клуб летом 2022 года из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллиона евро. Всего он провел за “Саутгемптон” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Лавиа с 2023 года играет за сборную Бельгии. Он провел за бельгийскую национальную команду один матч, дебютировав за нее в товарищеском матче со сборной Германии (3:2).

Напомним, что в прошлом сезоне “Ливерпуль” финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб завоевал путевку в Лигу Европы.