Клопп оценил выбор нового тренера для сборной Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, почему не захотел возглавить сборную Германии.

Как известно, наставнику предлагали совмещать должности в клубе и сборной, но он отказался.

Недавно стало известно, что новым тренером немецкой сборной станет Юлиан Нагельсман и Клопп отозвался положительно об этом варианте.

Он считает Нагельсмана великолепным тренером и признался, что именно такого тренера видит в сборной.

“Возраст Нагельсмана не имеет значения, поскольку он уже в 28 лет доказал свой потенциал как выдающийся тренер. У него есть восемь лет опыта работы на высшем уровне и многие другие тренеры достигают подобных результатов только в возрасте 45-50 лет”, - сказал Клопп.

При этом наставник подчеркнул, что предан "Ливерпулю" и сказал, что его сердце принадлежит этой команде.

"Я принял это решение осознанно, не находясь под влиянием или в нетрезвом состоянии. Поэтому сейчас мой уход из "Ливерпуля" невозможен", - завершил он.

Юрген Клопп работает главным тренером "Ливерпуля" уже почти восемь лет.