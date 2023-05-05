Клопп оценил шансы "Ливерпуля" пробиться в Лигу чемпионов

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп выразил мнение, что его команда не сможет попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

“Другие клубы находятся в намного лучшем положении, чем мы. У нас нет шансов, пока они выигрывают свои матчи. Мы же должны оглядываться на команды, которые идут позади нас. У нас достаточно забот. Нас ждет сложный матч с ”Брентфордом". В теории, мы можем контролировать матч, но один стандарт может убить нас", - приводит слова Клоппа ESPN.

“Ливерпуль”, набрав в 34 матчах 59 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Идущий четвертым “Манчестер Юнайтед” опережает мерсисайдцев на четыре очка и имеет матч в запасе.

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