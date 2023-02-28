Клопп оценил шансы "Ливерпуля" попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп выразил мнение, что его команда может попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона в Премьер-лиге.

"Нам помогает опыт двухлетней давности. Тогда мы сумели пробиться в Лигу чемпионов, несмотря на небольшие шансы. Мы можем рассказать много историй о том, что было хорошего у нас в последние голы, о победных сериях.

Мы должны получать удовольствие от футбола. Я верю, что мы готовы. Если есть клуб, который способен добиться результата в такой ситуации, то это точно мы. Но без команды и фанатов ничего бы не вышло", - приводит слова Клоппа BBC Sport.

“Ливерпуль”, набрав в 23 матчах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От 4-го места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, мерсисайдцы отстают на девять очков.

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