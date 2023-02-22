Клопп оценил шансы "Ливерпуля" отыграться после разгрома от "Реала"

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп оценил игру своей команды в первом матче 18 финала Лиги чемпионов с “Реалом” (2:5).

По словам немецкого тренера, его команда показала хорошее начало матча, но потом все перевернулось.

"После того, как счет стал 2:3, мы не смогли прийти в себя. Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме.

Количество свободного пространства при третьем голе невероятен, но это произошло. Мы будем ехать в Мадрид и сыграем там в футбол. Это будет серьёзная задача. Но сперва нам нужно победить в Премьер-лиге и убедиться, что мы извлекли уроки из этого поражения", - сказал он.

Ответная игра пройдет 15 марта.