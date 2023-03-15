Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на камбек в матче с "Реалом"

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп считает, что у его команды есть лишь мизерные шансы пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Сегодня “красные” в Мадриде сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местным “Реалом”. В первой игре англичане проиграли на своем поле со счетом 2:5.

"Даже имея 1% на успех, мы должны попытаться. В ответной игре нам нужно играть очень активно – с мячом и без него. Прессинг полузащиты должен быть выдающимся.

Нам придется рисковать, но при этом эффектно действовать против контратак соперника. Нам нечего терять. Это лучше, чем когда можешь потерять все", - сказал он.