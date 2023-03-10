Клопп отреагировал на предстоящий уход Фирмино из "Ливерпуля"

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп поделился мнением о решении бразильского нападающего Роберто Фирмино покинуть клуб летом.

“Я был немного удивлен, когда узнал, но меня это не тронуло. Все могло случиться по-другому, и я это очень уважаю. Это абсолютно нормально в тех длительных отношениях, которые мы имели”, - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

31-летний Фирмино выступает за “Ливерпуль” с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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