Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил прогресс нападающего Дарвина Нуньеса в текущем сезоне-2023/2024.

"Он значительно продвинулся за последние несколько недель. Дарвин стал реальной угрозой. Очень важно, что мы теперь имеем такого техничного игрока. Он забил замечательный гол грудью, как третий нашей команды против "Вулверхэмптона".

И самое главное отличие заключается в его оборонительной работе. Дарвин всегда хотел стать таким игроком, но ранее был менее организованным. Теперь он выглядит намного лучше, мы нашли наиболее эффективный способ включить его в игру. Кёртис [Джонс] и Доминик [Собослаи] оказывают ему большую поддержку, так как они очень гибкие в этом отношении", - цитирует Goal Клоппа.

24 сентября "Ливерпуль" и "Вест Хэм Юнайтед" сыграли матч 6-го тура английской Премьер-лиги на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Итоговый счет составил 3:1 в пользу хозяев.