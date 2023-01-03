Клопп недоволен работой судей в матче против "Брентфорда"

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп раскритиковал работу судей в матче чемпионата против “Брентфорда” (1:3).

По мнению немецкого тренера, третий гол в ворота его команды не должны были засчитывать.

"Пытаться доказать это судьям – все равно что пытаться поговорить с моей микроволновой печью.

ВАР пытаются прятать за фразой “не явная и не очевидная [ошибка]”. Рефери должен объяснить это. За такие действия в штрафной судьи должны давать свисток. Они этого не делают", - сказал он.