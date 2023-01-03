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Клопп недоволен работой судей в матче против "Брентфорда"

Новости футбола Сегодня, 03:55
Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп раскритиковал работу судей в матче чемпионата против “Брентфорда” (1:3).

По мнению немецкого тренера, третий гол в ворота его команды не должны были засчитывать.

"Пытаться доказать это судьям – все равно что пытаться поговорить с моей микроволновой печью.

ВАР пытаются прятать за фразой “не явная и не очевидная [ошибка]”. Рефери должен объяснить это. За такие действия в штрафной судьи должны давать свисток. Они этого не делают", - сказал он.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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