Клопп недоволен отсутствием ВАР в матче с "Манчестер Сити"

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп недоволен тем, что на матче Кубка Английской лиге с “Манчестер Сити” (2:3) не работала система ВАР.

Отметим, что в регламенте турнира прописано, что до полуфинальной стадии ВАР не используется.

"В начале игры у Холанда был офсайд, но судья не поднял флажок. Уже тогда у нас было плохое предчувствие.

И такой момент был не один, но мы не сможем посмотреть повтор. Для ВАР тут были все технические возможности, так почему бы нам не использовать их?", - отметил тренер.