Клопп назвал справедливым результат матча с Брайтоном

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал комментарий после матча с «Брайтоном» (2:2).

«Честно говоря, я думаю, что это справедливый результат. Конечно, после того, как «Брайтон» упустил преимущество в счете 1:0, при всем их качестве, они сделали не так много. Можно сказать, мы преподнесли им гол на блюдечке.

Во втором тайме мы, возможно, должны были забивать третий гол, у нас были два хороших момента. Но потом мы допустили слишком много моментов у своих ворот», - сказал Юрген Клопп в эфире ВВС.