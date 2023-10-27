Клопп "наехал" на тренера сборной Франции

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое недовольство по поводу решения наставника сборной Франции Дидье Дешама вызвать защитника Ибраима Конате в национальную команду.

Немецкий тренер недоволен тем, что у футболиста было повреждение, с которым ему приходилось играть. В двух октябрьских матчах за сборную он провел почти все время на поле, его меняли лишь на последних минутах.

«Сегодня его не было в составе, но я очень доволен игрой Конате. Проблема в том, что у него были травмы, и Дешам заставил его играть почти все 90 и 87 минут в последних двух матчах. Поэтому мы решили дать ему отдохнуть. Он смог бы сыграть сегодня, но у него также предстоит матч в воскресенье... Вот так мы обеспечиваем игрокам отдых, а не в последние минуты. Но в целом я очень доволен Конате», - приводит Footmercato слова Клоппа.

В нынешнем сезоне Конате сыграл в девяти матчах за “Ливерпуль” всех соревнованиях.