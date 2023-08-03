Клопп едва не набросился на фанатов "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп довольно резко отреагировал на просьбу болельщиков английской команды дать им автограф после поражения в товарищеском матче с "Баварией" со счетом 3:4.

По информации издания Daily Mail, после указанной игры несколько фанатов подошли к немецкому специалисту и попросили его дать автограф перед тем, как он сядет в автобус.

В этот момент Клопп в довольно агрессивной форме им ответил: "Очень быстро. У меня, на самом деле, нет времени".

Также журналисты уточняют, что во время передачи футболки тренеру на подпись, болельщики уронили ее, что еще больше вывело специалиста из себя.

“Ты должен был удержать эту чертову футболку”, - сказал он одному из болельщиков.

Напомним, что уже на следующей неделе стартует английская Премьер-лига. В стартовом туре национального первенстве “красные” сыграют 13 августа на выезде против “Челси”.

Немецкий тренер Юрген Клопп работает с "Ливерпулем" с 2015 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.