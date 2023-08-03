АНГ АНГ
Главная Новости Клопп едва не набросился на фанатов "Ливерпуля"

Клопп едва не набросился на фанатов "Ливерпуля"

Новости футбола Сегодня, 22:53
Клопп едва не набросился на фанатов "Ливерпуля" Фото: твиттер Ливерпуля

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп довольно резко отреагировал на просьбу болельщиков английской команды дать им автограф после поражения в товарищеском матче с "Баварией" со счетом 3:4.

По информации издания Daily Mail, после указанной игры несколько фанатов подошли к немецкому специалисту и попросили его дать автограф перед тем, как он сядет в автобус.

В этот момент Клопп в довольно агрессивной форме им ответил: "Очень быстро. У меня, на самом деле, нет времени".

Также журналисты уточняют, что во время передачи футболки тренеру на подпись, болельщики уронили ее, что еще больше вывело специалиста из себя.

“Ты должен был удержать эту чертову футболку”, - сказал он одному из болельщиков.

Напомним, что уже на следующей неделе стартует английская Премьер-лига. В стартовом туре национального первенстве “красные” сыграют 13 августа на выезде против “Челси”.

Немецкий тренер Юрген Клопп работает с "Ливерпулем" с 2015 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ливерпуль Премьер-лига Англия
Популярные новости
Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 16:43 Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:15 Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф Кубка арабских чемпионов
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Вчера, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 12:31 "Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Новости футбола 01 авг 2023, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола 01 авг 2023, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 22:53 Клопп едва не набросился на фанатов "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 16:43 Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 16:34 "Барселона" может подписать топ-защитника Новости футбола Сегодня, 16:27 "Милан" может купить опытного защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:20 Главный тренер ПСЖ может покинуть клуб всего спустя месяц после назначения Новости футбола Сегодня, 16:15 "Ворскла" с позором вылетела из Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 14:50 "Челси" договорился о переходе вратаря сборной Испании Новости футбола Сегодня, 14:21 "Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 13:55 Усман Дембеле перейдет в ПСЖ, но "Барселона" получит только часть суммы трансфера Новости футбола Сегодня, 13:42 Кессье перейдет из "Барселоны" в клуб Криштиану Роналду
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Герта - Веен 4 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Фейеноорд - ПСВ 4 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Стандард Льеж - Рояль Юнион 4 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 4 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Тэгу - Ульсан Хёндэ 5 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Эльверсберг - Ганза 5 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Уотфорд - КПР 5 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Мидлсбро - Миллуолл 5 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Норвич - Халл 5 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Сток Сити - Ротерхэм 5 августа 2023 года