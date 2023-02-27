Клинсманн возглавил азиатскую сборную

Известный немецкий тренер Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи.

Контракт бывшего наставника сборной Германии и “Баварии” рассчитан до конца ЧМ-2026.

На этой должности немец заменил португальского тренера Паулу Бенту, который покинул команду после ЧМ-2022.

Напомним, что с 2020 года Клинсманн оставался без работы. Последним его клубом была “Герта”.