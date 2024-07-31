Китайский пловец установил мировой рекорд в плавании вольным стилем на 100 метров
Новости Олимпийских игр Вчера, 17:02Илья Хмельницкий эксперт Dailysports
Фото: https://x.com/WorldAquatics
В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 установили новый мировой рекорд в плавании вольным стилем на 100 метров.
Китайский спортсмен Пань Чжанле преодолел дистанцию за 46.40 секунды, что стало новым мировым рекордом. В результате, представитель Китая получил золотую награды Олимпиады 2024.
Кроме этого, Кайл Чалмерс из Австралии завоевал второе место, преодолев дистанцию за 47,48 секунды. Третьим до финиша дошел румын Давид Попович, которому понадобилось 47.49 секунды.
Кроме этого, французский пловец Леон Маршан выиграл два золота в среду, 31 июля и установил два олимпийских рекорда. Таким образом, у него уже три золотые награды Олимпиады 2024 и три рекорда.
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