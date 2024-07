Китай завоевал золото в настольном теннисе и возглавил медальный зачет Олимпийских игр в Париже

Victory belongs to the People's Republic of China! 🇨🇳



Wang Chuqin and Sun Yingsha take home the #gold in table tennis mixed doubles.🏓

— The Olympic Games (@Olympics) July 30, 2024