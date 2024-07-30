Китай завоевал золото в настольном теннисе и возглавил медальный зачет Олимпийских игр в Париже

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх-2024 разыграли комплекты наград в настольном теннисе в смешанном парном разряде.

В финальной схватке сборная Китая обыграла команду из КНДР со счетом 4:2.

Бронзовые награда и Южной Кореи. Южная Корея в матче за 3-е место обыграла сборную Гонконга - 4:0.

Эта золотая награда стала шестой по счёту в копилке спортсменов из Поднебесной. Сегодняшний успех позволил им возглавить медальный зачёт Олимпиады в Париже в режиме реального времени. Всего в активе китайцев 13 медалей (5 серебряных, и 2 бронзы).

Напомним, что Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали 30 июля. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.