Кимпембе может перейти в чемпионат Италии

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе может сменить Францию на Италию.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в услугах француза заинтересовал миланский “Интер”.

В клубе переживают, что основной защитник команды Милан Шкриньяр все же не продлит контракт и перейдет в ПСЖ.

Кроме того, истекает контракт и у Стефана де Врея.

Ожидается, что над трансфером Кимпембе “Интер” будет работать в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кимпембе принял участие в 8 матчах чемпионата Франции.