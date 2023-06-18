Килиан Мбаппе высказался о своем будущем в ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 11:43
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе сообщил, что он точно не покинет клуб в летнее трансферное окно.
“В следующем сезоне я буду играть за ПСЖ. Со своим будущим я определюсь в 2024 году. За год многое может измениться, особенно в таком клубе, как ПСЖ”, – приводит слова Мбаппе Téléfoot.
Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в “Реал”. Контракт футболиста истекает через год, поэтому он сможет уйти бесплатно.
В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.
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