Килиан Мбаппе высказался о своем будущем в ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе сообщил, что он точно не покинет клуб в летнее трансферное окно.

“В следующем сезоне я буду играть за ПСЖ. Со своим будущим я определюсь в 2024 году. За год многое может измениться, особенно в таком клубе, как ПСЖ”, – приводит слова Мбаппе Téléfoot.

Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в “Реал”. Контракт футболиста истекает через год, поэтому он сможет уйти бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.