Килиан Мбаппе стал самым молодым владельцем футбольного клуба в Европе

Новичок Реала Мадрид Килиан Мбаппе принял очень важное решение, поскольку его футбольная деятельность ограничевается не только игрой на поле.

Как сообщает Le Parisien, Мбаппе стал владельцем клуба Лиги 2 Кана. Семья Мбаппе выкупила мажоритарный пакет акций этого клуба за 20 миллионов евро.

Тем самым Мбаппе стал самым молодым владельцем футбольного клуба в Европы. Ему лишь 25 лет.

По итогам минувшего сезона Лиги 2 Кан финишировал на шестом месте.

До этого Кан принадлежал американской компании по управлению активами Oaktree Capital Management, которая также владеет Интером.

Кан – клуб детства Мбаппе. Именно там он делал свои первые шаги в футболе.