Килиан Мбаппе сделал заявление о своем будущем

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе заявил, что он не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.

“Я уже говорил, что моя цель - остаться в ПСЖ. Это единственный мой вариант на данный момент. Я готов играть за клуб в новом сезоне. Почему я хочу остаться, но не продлеваю контракт? Тут не нужны объяснения. Люди могут говорить что угодно, но у них нет никакой информации. Я знаю, что делаю, у меня нет проблем с этим”, - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.