Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе потребовал от мадридского “Реала" 240 миллионов евро, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист не хочет терять 60 миллионов евро, которые он может заработать в парижском клубе до лета 2024 года. Также ПСЖ должен выплатить ему 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. В связи с этим “Реал”, скорее всего, откажется от варианта с приобретением форварда нынешним летом. Возможно, королевский клуб попробует подписать француза летом 2024 года, когда у него завершится контракт с французским клубом.
В минувшем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Новости футбола Сегодня, 15:56 Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 11:26 "Ливерпуль" купил лидера "РБ Лейпциг" за 70 млн евро
Новости футбола 30 июн 2023, 13:26 "Милан" купил опытного полузащитника "Челси"
Новости футбола 28 июн 2023, 16:54 Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы
Новости футбола 28 июн 2023, 15:56 "Арсенал" купил полузащитника "Челси" за 70 млн евро
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:15 45-летний Буффон дал ответ на 30-миллионое предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:58 Стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы Новости футбола Сегодня, 16:55 "Ньюкасл" интересуется полузащитником "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола Сегодня, 16:42 Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала" Новости футбола Сегодня, 16:30 "Атлетико" близок к покупке опытного испанского защитника Новости футбола Сегодня, 16:15 "Ливерпуль" готов заплатить около 60 млн евро за бельгийского таланта Новости футбола Сегодня, 15:56 Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Милан" хочет купить талантливого испанского защитника Новости футбола Сегодня, 15:29 "Тоттенхэм" выкупил трансфер защитника сборной Испании
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Сармьенто 3 июля 2023 года Футбол 03 июл 2023 Прогноз на матч Гояс - Коритиба 4 июля 2023 года Футбол 03 июл 2023 Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 4 июля 2023 года Футбол 04 июл 2023 Прогноз на матч РФШ - Елгава 4 июля 2023 года Футбол 04 июл 2023 Прогноз на матч Рига - Лиепая 4 июля 2023 года Футбол 04 июл 2023 Прогноз на матч Ланус - Велес Сарсфилд 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Годой Крус - Платенсе 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Тигре - Банфилд 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Палмейрас 6 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 6 июля 2023 года