Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе потребовал от мадридского “Реала" 240 миллионов евро, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист не хочет терять 60 миллионов евро, которые он может заработать в парижском клубе до лета 2024 года. Также ПСЖ должен выплатить ему 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. В связи с этим “Реал”, скорее всего, откажется от варианта с приобретением форварда нынешним летом. Возможно, королевский клуб попробует подписать француза летом 2024 года, когда у него завершится контракт с французским клубом.

В минувшем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.