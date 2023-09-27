Килиан Мбаппе получил травму и тренируется в зале

Французский нападающий Килиан Мбаппе получил небольшое повреждение и тренировался в тренажерном зале, сообщил ПСЖ в Twitter.

Как сообщает французская команда, у Килиана Мбаппе небольшое растяжение левой голени. Из-за этого он провел тренировку в зале сегодня, а следующее обследование назначено на пятницу.

В воскресенье, в матче между ПСЖ и Марселем, француз получил повреждение еще в первом тайме и не смог продолжить матч. На 32-й минуте Луис Энрике сменил нападающего, но после игры заявил, что с Мбаппе все в порядке, повреждение незначительное, и сам футболист чувствует себя хорошо.

Килиан Мбаппе является важным игроком для парижан. В этом сезоне он забил восемь голов в шести матчах, хотя в первом матче Лиги 1 его не было в заявке. Впереди у ПСЖ матч чемпионата против Клермона и игра Лиги Чемпионов против Ньюкасла. В клубе надеются, что Мбаппе скоро вернется на поле и сможет помочь команде.

Напомним, что ПСЖ разгромил Марсель в рамках шестого тура Лиги 1 со счетом 4:0.